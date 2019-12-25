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25.12.2019 19:12 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Евгений Петров и Илья Ильф в редакции газеты «Гудок». 1929 год. Фотография Виктора Иваницкого
1500x844, 590 Kb / Ильф, Петров, ссср, писатель, ч/б

комментарии
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therapy | 25.12.2019 19:14
они вовремя погибли на фронте, а то посадили и расстреляли бы
Vintorezz | 25.12.2019 19:19
therapy (19:14), "Всё по секретным документам"!
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