ещё! выкл. сиськи
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25.12.2019 19:21 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Митинг памяти Джона Леннона на Ленинских горах разогнанный милицией, 21 декабря 1980 года. Москва
1600x764, 501 Kb / ч/б, митинг, Джон Леннон, СССР, Москва

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Vintorezz | 25.12.2019 19:24
...а потом всех расстреляли
госконтрол | 25.12.2019 20:35
Imagine all the people
Living for today
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