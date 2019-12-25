ещё! выкл. сиськи
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25.12.2019 22:00 | тексты от Murrzik777 | комментарии: 0  ↓ 
- девушка, мне пожалуйста ящик шампанского, ящик водки, ящик коньяка. а лучше по два ящика.
- как здорово, готовитесь к новому году? много гостей будет?
- гостей? новый год?..
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