26.12.2019 06:51 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» прокомментировал предложение депутата Госдумы Сергея Миронова раздать россиянам неизрасходованные бюджетные деньги, озвучив свои варианты того, куда можно потратить триллион рублей.



По подсчетам телеведущего, если разделить оставшиеся неизрасходованными бюджетные деньги на всех россиян, то на каждого придется примерно по 7 тысяч рублей.



«Однако, если убрать детей, которым деньги не нужны, если пенсионеров убрать, которые уже “накопили”, бюджетников, у которых “зарплата постоянно растет”, и убрать людей среднего возраста, у которых “сил много и работы”, останутся 550 депутатов Государственной Думы. И это уже нормальные деньги!» — иронично отметил Иван Ургант.



Он также удивился, как в бюджете страны «с такими возможностями» мог остаться неизрасходованным целый триллион рублей.



«Могли плитку в Москве еще раз переложить, могли отдать деньги Федору Бондарчуку, чтобы он снял какой-нибудь фильм интересный. Или, в конце концов, могли достроить космодром “Восточный”. Ну триллион всего, до конца не достроят, конечно, но могли бы поставить хотя бы цветники из покрышек», — пошутил Ургант.



«Рамблер» писал, что ранее стало известно о новых хищениях бюджетных денег при строительстве космодрома «Восточный». По данным источников газеты «Коммерсант», хищения более 250 млн рублей были выявлены при строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара», которое началось весной этого года.