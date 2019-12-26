ещё! выкл. сиськи
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26.12.2019 08:49 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Чем только не славилась Рига в советское время: первые маршрутные микроавтобусы, первые мопеды, первые цифровые интегральные микросхемы. И, конечно же, высококачественная радиоаппаратура, производство которой было налажено на Рижском радиозаводе (RRR) имени Александра Степановича Попова. Сегодня от предприятия, создававшего акустические системы, остались одни воспоминания — даже опустевший корпус в спальном районе Иманта несколько лет назад подвергся сносу.
http://bit.ly/2Zm6ihO
1280x719, 128 Kb / завод, радиотехника, Рига

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