|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
26.12.2019 12:33 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
На каком острове отметят Новый год российские миллиардеры?
Крупнейшие яхты мира во время новогодних праздников собираются в одном месте — у острова Сен-Бартелеми в Карибском море. В этом году яхты пришвартовались раньше обычного. Уже к середине декабря здесь находились больше 50 крупных прогулочных судов, большего прироста не было нигде в мире. Самая длинная из яхт — 162,5 метров — принадлежит основному владельцу Evraz Роману Абрамовичу, она же — крупнейшая среди яхт российских миллиардеров.
Открытый Колумбом Сен-Бартелеми (заморская территория Франции) приобрел популярность среди миллионеров после того, как в 1957 году здесь купил участок земли Дэвид Рокфеллер, и за ним уже потянулись потомки других именитых семейств вроде Фордов и Ротшильдов.
У Романа Абрамовича здесь тоже своя вилла: в 2009 году он приобрел виллу Дэвида Рокфеллера за $90 млн.
Вторая крупнейшая яхта на острове тоже принадлежит россиянину — это 140-метровая Ocean Victory основного владельца ММК Виктора Рашникова. Третья — американскому продюсеру Дэвиду Геффену — 456 футов (138,9 м).
Многие отпразднуют Рождество на острове Антигуа, а затем примут участие в праздновании Нового года с традиционными фейерверками на Сен-Барте. Одно из любимых мест среди гостей острова — пляжный клуб Nikki Beach. В канун Нового года там, например, выступит суперзвезда DJ Kygo.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 103715 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2019 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 247 / 378| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————