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26.12.2019 12:33 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
На каком острове отметят Новый год российские миллиардеры?

Крупнейшие яхты мира во время новогодних праздников собираются в одном месте — у острова Сен-Бартелеми в Карибском море. В этом году яхты пришвартовались раньше обычного. Уже к середине декабря здесь находились больше 50 крупных прогулочных судов, большего прироста не было нигде в мире. Самая длинная из яхт — 162,5 метров — принадлежит основному владельцу Evraz Роману Абрамовичу, она же — крупнейшая среди яхт российских миллиардеров.

Открытый Колумбом Сен-Бартелеми (заморская территория Франции) приобрел популярность среди миллионеров после того, как в 1957 году здесь купил участок земли Дэвид Рокфеллер, и за ним уже потянулись потомки других именитых семейств вроде Фордов и Ротшильдов.

У Романа Абрамовича здесь тоже своя вилла: в 2009 году он приобрел виллу Дэвида Рокфеллера за $90 млн.

Вторая крупнейшая яхта на острове тоже принадлежит россиянину — это 140-метровая Ocean Victory основного владельца ММК Виктора Рашникова. Третья — американскому продюсеру Дэвиду Геффену — 456 футов (138,9 м).

Многие отпразднуют Рождество на острове Антигуа, а затем примут участие в праздновании Нового года с традиционными фейерверками на Сен-Барте. Одно из любимых мест среди гостей острова — пляжный клуб Nikki Beach. В канун Нового года там, например, выступит суперзвезда DJ Kygo.
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