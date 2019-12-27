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27.12.2019 04:38 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Пенсионные накопления россиян ...перебросили в бюджет «Газпрома» Покупателем пакета из 6,6% акций «Газпрома», который двумя траншами был продан на МосБирже в 2019 году, стал «консорциум инвесторов» с участием пенсионных фондов. «Продали хорошо. «Газпром» счастлив. «Газпром» получил чудесные результаты. Все довольны» — заявил топ-менеджер Эти деньги понадобились компании на фоне резкого падения цен на газ в Европе, из-за которого выручка на самом рентабельном для компании рынке рухнула почти вдвое.
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