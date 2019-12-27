27.12.2019 23:25 | тексты от прутков | комментарии: 1 ↓ от Рассказывал сотрудник банка.

Пришла к ним мадам глубоко пенсионного возраста и заявила, что подаст на них в суд.

Оказывается, наслушавшись в СМИ о похищениях с пластиковых карточек, она не придумала ничего лучшего, как сделать в уголке карточки дырочку и продеть в нее крепкую ниточку. Ну, носишь на груди свою "медаль" и носи. Все бы ничего, но она и денежку решила получить, не снимая ее с шеи. Втянул банкомат ее карточку, и бабуля уперлась носом в экран. Клавиатуры не видно, стала вводить пин-код на ощупь. Первая попытка... - код неверный, вторая попытка... - аналогично. очередь у банкомата предлагает помочь и просит назвать пин-код вслух. Но нет! "Никому не говорите его... даже сотруднику банка! Я сама!" И что же - третья попытка опять неудачная! А когда это происходит, в банкомате такая карточка втягивается еще глубже в отдельный отсек. Нить стала передавливать шею. Нить крепкая. У окружающих нет ни ножниц, ни ножа... Благо, один мужчина не растерялся и оттарабанил бабку в сраку