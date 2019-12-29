29.12.2019 18:23 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1 ↓ от После неудачи в 2017 году Китай всё же смог запустить сверхтяжёлую ракету «Чанчжэн-5». Она стартовала с южного острова Хайнань 27 декабря 2019 в 20:45 по местному времени. Старт прошёл без осложнений и был снят на видео.



Ракета имеет высоту 56 метров и весит около 867 тысяч килограмм. Она способна вывести полезную нагрузку до 25 тонн на низкую околоземную орбиту. Если потребуется поднять груз на более высокую геостационарную орбиту, то вес груза будет уменьшен до 14 тысяч килограмм. Китайское правительство сообщило, что в рамках запуска пройдёт тестирование неназванных секретных технологий.



Это был последний запуск ракеты в уходящем десятилетии и 34-я запущенная ракета для Китая в 2019 году. Таким образом, Поднебесная второй год подряд становится лидером по числу запусков.



Для Китая «Чанчжэн-5» представляет собой важную веху в изучении космоса. Именно с успешным запуском этой ракеты связаны надежды страны на освоение Луны, а также запуск собственного космического корабля с экипажем. Кроме того, одна из будущих миссий должна доставить на Землю образцы лунного грунта. Данная ракета также может быть использована для полётов на Марс, а её модифицированная версия послужит для строительства китайского аналога МКС.



Кроме успешного запуска самой ракеты, на геосинхронную орбиту был выведен спутник Shijian 20. Согласно официальным данным — это самый современный китайский высокопроизводительный спутник связи, который может обеспечить пропускную способность до 1 Тбит/с.

ракета, Китай

