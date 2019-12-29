ещё! выкл. сиськи
« supershmel: https://www.youtube.com/watch?v=X5adXAmsPZg ржака »
29.12.2019 18:29 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Хранилище информации на магнитной ленте компании IBM, 1976 год, США
900x570, 421 Kb / склад, хранилище, лента, магнитная, США, IBM, полка, бабина

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 5
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 103830 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2019 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 225 / 372| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer