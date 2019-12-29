ещё! выкл. сиськи
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29.12.2019 20:51 | тексты от Murrzik777 | комментарии: 0  ↓ 
Подходит мужик к забору соседа и стучится.
Никого. Опять стучится. Тишина. Видит, с другой стороны забора подходит собака и говорит:
- Ну, что стучишь? Не видишь, что дома никого нет? Мужик в обморок. Открывает глаза. Над ним стоит эта же собака.
- Собака, ты что, лаять не умеешь?
- Почему? Умею. Просто пугать тебя не хотела.
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