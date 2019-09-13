ещё! выкл. сиськи
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30.12.2019 05:46 | тексты от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
30 декабря 1922 года был образован СССР путём объединения РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР в одно государство с едиными органами власти.
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mxx | 30.12.2019 08:30
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