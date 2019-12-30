ещё! выкл. сиськи
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30.12.2019 07:04 | картинки от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

1200x596, 173 Kb / снеговик, рынок, экономика

комментарии
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supershmel | 30.12.2019 07:40
заключённых из соседнего лагеря согнали лепить это чудо голыми руками на морозе)
Vintorezz | 30.12.2019 07:44
supershmel (07:40), по секретным документам...потом всех расстреляли
kikos06 | 30.12.2019 09:18
supershmel (07:40), документы до сих пор засекречены.
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