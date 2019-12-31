ещё! выкл. сиськи
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31.12.2019 11:03 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
45% граждан не имеют собственных сбережений вообще, а сбережения 24% жителей США находятся ниже $1 тыс.
1024x1024, 271 Kb / США, сбережения, деньги

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