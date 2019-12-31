ещё! выкл. сиськи
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31.12.2019 17:09 | тексты от tonchik | комментарии: 0  ↓ 
В управление крупного банка поступил сигнал, что в одном из отделений банка дела очень плохи. Операции почти не совершаются, активность
близка к нулю. Поехал ревизор это дело проверить.
Является ревизор в это отделение в разгар рабочего дня. Входит внутрь -
там никого. Только по соседству из кабинета директора слышатся голоса:
-…вполне он мог бубну снести…
-…бубну снес, ну так черва осталась…
-…две, конечно, мы ему всунем…
-…две, это минимум….
Заглядывает ревизор в этот кабинет и о*уевает - директор отделения
и 3 клерка режутся в карты. Так, думает ревизор, сейчас я им устрою. Возвращается в операционный зал и нажимает на кнопку тревоги. Начинает завывать сирена. Ревизор отпускает кнопку, сирена стихает, и из
кабинета слышится:
-…сначала спокойно трефу отберем…
-…а ход от кого?
Опять ревизор нажимает кнопку. И опять после сирены:
-…а теперь прорезаем пику…
-…точно нет у него бубны…
Нет, думает ревизор, я вас все-таки сделаю. Нажимает на кнопку третий раз. Тут в дверь с улицы входит официант из пивняка напротив, несет 4 пива:
- Да слышу я, слышу! Уже несу…
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