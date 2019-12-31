31.12.2019 17:09 | тексты от tonchik | комментарии: 0 ↓ от В управление крупного банка поступил сигнал, что в одном из отделений банка дела очень плохи. Операции почти не совершаются, активность

близка к нулю. Поехал ревизор это дело проверить.

Является ревизор в это отделение в разгар рабочего дня. Входит внутрь -

там никого. Только по соседству из кабинета директора слышатся голоса:

-…вполне он мог бубну снести…

-…бубну снес, ну так черва осталась…

-…две, конечно, мы ему всунем…

-…две, это минимум….

Заглядывает ревизор в этот кабинет и о*уевает - директор отделения

и 3 клерка режутся в карты. Так, думает ревизор, сейчас я им устрою. Возвращается в операционный зал и нажимает на кнопку тревоги. Начинает завывать сирена. Ревизор отпускает кнопку, сирена стихает, и из

кабинета слышится:

-…сначала спокойно трефу отберем…

-…а ход от кого?

Опять ревизор нажимает кнопку. И опять после сирены:

-…а теперь прорезаем пику…

-…точно нет у него бубны…

Нет, думает ревизор, я вас все-таки сделаю. Нажимает на кнопку третий раз. Тут в дверь с улицы входит официант из пивняка напротив, несет 4 пива:

- Да слышу я, слышу! Уже несу…