ещё! выкл. сиськи
« mr.bsa: https://youtu.be/cepDhTUXr6M бложику)) »
31.12.2019 20:20 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
NGC 7635 или туманность Пузырь
Одна из самых красивейших фотографий Хаббла
1080x1026, 149 Kb / космос, звезда, туманность, телескоп, Хаббл, пузырь

комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 103915 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2019 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 251 / 371| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer