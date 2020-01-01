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01.01.2020 09:43 | прочее от kikos06 | комментарии: 1  ↓ 

1080x1350, 444 Kb / камень, сосна, ступени, дорога в облака

комментарии
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Moveton | 01.01.2020 10:21
Где тут ступени? Скорее на шпалы железнодорожные похоже. Вот, как на Кольском:
ftp://miraclehome.tk/pub/PICT/ ... skij/zlydnja/080808_153219.jpg
ftp://miraclehome.tk/pub/PICT/ ... skij/zlydnja/080809_100400.jpg
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