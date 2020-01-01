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01.01.2020 17:26 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Рекламное фото Chevrolet Corvette Split Window, 1963 год, Лос–Анджелес

Здание LAX (главный аэропорт Лос–Анджелеса), на фоне которого сделано фото, было возведено в 1961 году. "Паук" стал визитной карточкой аэропорта. Позднее муниципалитет Лос–Анджелеса объявил ее культурным и историческим памятником. Туристы и пассажиры могут подниматься на лифте, расположенном в центральной опоре, под стеклянный купол сооружения и оттуда обозревать аэропорт со всеми его воротами, рулежными дорожками и взлетными полосами.
960x960, 150 Kb / автомобиль, классика, ретро, шевроле, корвет, пилот, пиджак

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