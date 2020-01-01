ещё! выкл. сиськи
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01.01.2020 17:31 | интересное от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
USS Skate (SSN 578) стала первой подводной лодкой, которая всплыла на Северном полюсе. Март 1959 года.
800x538, 125 Kb / подлодка, лед, северный полюс, всплытие, ч/б

комментарии
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maxi_funy | 01.01.2020 19:02
Август 1958го, не?
maxi_funy | 01.01.2020 19:04
"Американцы первыми дошли до полюса. Но всплыть там не смогли", — рассказывает Курдин. Этот поход совершила первая в мире атомная подводная лодка "Наутилус" в августе 1958 года"
maxi_funy | 01.01.2020 19:18
30 июля 1958 года «Скейт» вышла в арктический поход, став второй после «Наутилуса» американской субмариной, прошедшей под Северным полюсом и первой в мире подводной лодкой, сумевшей на нём всплыть.

Короч. Всплытие на СП точно не 1959, а фото вообще хз.
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