ещё! выкл. сиськи
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02.01.2020 05:11 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Посмотрел классические голливудские фильмы Один дома и Один дома-2 и не нашел ни одной отсылки к скандинавской мифологии. Это новая модная тенденция - давать фильмам названия, никак не связанные с содержанием или мне просто повезло?
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