02.01.2020 12:04 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Список интереснейших книг, поражающий широтой подходов и разнообразием рассматриваемых проблем. Эти книги действительно существуют в природе.



О вредном и опасном обыкновении целоваться: Hравоучительное врачебное письмо. - СПб., 1806. - 24 с.



Сент-Ароман О. О действии на здоровье и влиянии на нравственность кофе, чая и шоколада. - СПб., 1845. 78 с.



Федоров Ф.А. Памятная книжка для влюбленных с показанием различных родов и грамматической формы любви. - СПб., 1859.



Владимиров А.П. Чай и вред его для телесного здоровья, умственный, нравственный и экономический. - Вильна, 1874. 36 с.



Калинин С.И. Разбор, различие и общий вывод характеров девиц. - Тамбов, 1879. - 26 с.



Тибо-Бриньоль, П. Социализм, как настоящая причина вырождения лошади и как косвенная причина несвоевременных дождей с половины лета. - Смоленск, 1884. - 12 с.



Можно ли в Москве торговать честно? Современные заметки Ал. Кравского. -

М., 1886. - 18 с.



Маслянников К.И. Альбом типов лошадей, коров, овец, собак, кур и яхт. - СПб., 1888. - 9 л.



Быковский, И.К. Значение поцелуя и его последствия: Психол. этюд. М., 1904. - 102 с.



По поводу женских шляп и шапок. По учению св. апостолов, св. отцов и учителей церкви. - Пенза, 1915. - 16 с.



Кочеткова Л.П. Вымирание мужского пола в мире растений, животных и людей. - М., 1915. - 244 с.



Лазарева И.М. Как они горят (Спички, лампа, печка и человек). - М., 1925.- 40 с.



Логинов А. Безбожник - лучший друг мужика. - М., 1925. - 12 с.



Hемилов А.В. Биологическая трагедия женщины. Очерк физиологии женского организма. - Л., 1925. - 140 с.



Подъяпольский П.П. Значение ночного сна во время землетрясений и катастроф. - Саратов, 1928. - 5 с.



Александров Я., Стельмах П. Почему мы пьем. - Л., 1929. - 70 с.



Школа в борьбе с тараканом и клопом: В помощь общественно - полезной работе школы 1 и 2 ступени. - М., 1929. - 104 с.



Пауткин H. М., Матвеев Д. H.

Сопротивляемость головы человека механическим воздействиям. - Казань, 1935. - 46 с.



Руководство по определению акул в полевых условиях. - М., 1985.- 65 с.



Кунц О.Р., Hиков Г.П. Hе лишайте детей радости жизни: Об антиалкогольном воспитании. - Уфа, 1988. - 134 с.



Саковский, К. К. Коза - корова бедняка: Общедоступ. сведения о телосложении козы, выборе ее при покупке, воспитании, уходе и кормлении: Приготовление козьего сыра. М., 1906. - 12 с.