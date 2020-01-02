ещё! выкл. сиськи
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02.01.2020 12:04 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Список интереснейших книг, поражающий широтой подходов и разнообразием рассматриваемых проблем. Эти книги действительно существуют в природе.

О вредном и опасном обыкновении целоваться: Hравоучительное врачебное письмо. - СПб., 1806. - 24 с.

Сент-Ароман О. О действии на здоровье и влиянии на нравственность кофе, чая и шоколада. - СПб., 1845. 78 с.

Федоров Ф.А. Памятная книжка для влюбленных с показанием различных родов и грамматической формы любви. - СПб., 1859.

Владимиров А.П. Чай и вред его для телесного здоровья, умственный, нравственный и экономический. - Вильна, 1874. 36 с.

Калинин С.И. Разбор, различие и общий вывод характеров девиц. - Тамбов, 1879. - 26 с.

Тибо-Бриньоль, П. Социализм, как настоящая причина вырождения лошади и как косвенная причина несвоевременных дождей с половины лета. - Смоленск, 1884. - 12 с.

Можно ли в Москве торговать честно? Современные заметки Ал. Кравского. -
М., 1886. - 18 с.

Маслянников К.И. Альбом типов лошадей, коров, овец, собак, кур и яхт. - СПб., 1888. - 9 л.

Быковский, И.К. Значение поцелуя и его последствия: Психол. этюд. М., 1904. - 102 с.

По поводу женских шляп и шапок. По учению св. апостолов, св. отцов и учителей церкви. - Пенза, 1915. - 16 с.

Кочеткова Л.П. Вымирание мужского пола в мире растений, животных и людей. - М., 1915. - 244 с.

Лазарева И.М. Как они горят (Спички, лампа, печка и человек). - М., 1925.- 40 с.

Логинов А. Безбожник - лучший друг мужика. - М., 1925. - 12 с.

Hемилов А.В. Биологическая трагедия женщины. Очерк физиологии женского организма. - Л., 1925. - 140 с.

Подъяпольский П.П. Значение ночного сна во время землетрясений и катастроф. - Саратов, 1928. - 5 с.

Александров Я., Стельмах П. Почему мы пьем. - Л., 1929. - 70 с.

Школа в борьбе с тараканом и клопом: В помощь общественно - полезной работе школы 1 и 2 ступени. - М., 1929. - 104 с.

Пауткин H. М., Матвеев Д. H.
Сопротивляемость головы человека механическим воздействиям. - Казань, 1935. - 46 с.

Руководство по определению акул в полевых условиях. - М., 1985.- 65 с.

Кунц О.Р., Hиков Г.П. Hе лишайте детей радости жизни: Об антиалкогольном воспитании. - Уфа, 1988. - 134 с.

Саковский, К. К. Коза - корова бедняка: Общедоступ. сведения о телосложении козы, выборе ее при покупке, воспитании, уходе и кормлении: Приготовление козьего сыра. М., 1906. - 12 с.
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