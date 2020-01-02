02.01.2020 18:39 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Стоит мужик у Кремля с плакатом "Воров на нары". Его задерживает полиция за оскорбление власти.

Мужик:

— Да я даже про власть ничего не сказал!

Полицейские:

— А то мы не знаем, кто тут воры...