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02.01.2020 20:51 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Цветное изображение дельты марсианской реки в кратере Езеро, в котором когда-то было озеро.
Реки доставляли в Езеро глинистые минералы (показаны зеленым цветом).
По мнению учёных, глины хорошо задерживают органические вещества, что делает дельту хорошим местом для поиска следов жизни
1600x900, 556 Kb / река, озеро, Марс

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