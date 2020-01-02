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02.01.2020 21:23 | сиськи от kikos06 | комментарии: 2  ↓ 

900x900, 256 Kb / рельсы, шпалы, дорога, пис, ссыкуха, голубой

комментарии
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sgn | 02.01.2020 21:25
украинцы разрушают крымский мост?
kikos06 | 02.01.2020 21:34
sgn (21:25), они уже его разрушили...
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