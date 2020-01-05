ещё! выкл. сиськи
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05.01.2020 10:25 | тексты от мольфар | комментарии: 5  ↓ 
Каждый русский обязан зарубить себе на носу, что название партии Единая Россия по-итальянски будет звучать как Фашио Рашио.
комментарии
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Антас | 05.01.2020 10:36
Ложь, пиздежь и провокация. Правильно будет Russia unita.
Mirotvorez | 05.01.2020 10:56
Fashio Russia - мода россии
VictorGugo | 05.01.2020 11:10
Теперь каждый русский обязан заебать мольфара...
мольфар | 05.01.2020 11:34
VictorGugo (11:10), нет, зарубить себе нахуй на носу
VictorGugo | 05.01.2020 11:41
Я смотрю, тебе русский газ в мурло ударил?
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