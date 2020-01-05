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05.01.2020 11:48 | тексты от мольфар | комментарии: 10 ↓
Минимальная зарплата с 1 января 2020
Беларусь - 375 бел руб (~179$)
Украина - 4723 гривен (~200$)
Россия - 12130 руб(~196$)
Казахстан - 42500 тенге (~111$)
Узбекистан (с 1 февраля) - 679330 сумов (71$)
Просто напомню - у РФ только от нефти-газа доход в несколько раз превышает бюджет Украины. Российским правителям просто фантастически повезло с населением
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