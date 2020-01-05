ещё! выкл. сиськи
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05.01.2020 11:48 | тексты от мольфар | комментарии: 10  ↓ 
Минимальная зарплата с 1 января 2020
Беларусь - 375 бел руб (~179$)
Украина - 4723 гривен (~200$)
Россия - 12130 руб(~196$)
Казахстан - 42500 тенге (~111$)
Узбекистан (с 1 февраля) - 679330 сумов (71$)

Просто напомню - у РФ только от нефти-газа доход в несколько раз превышает бюджет Украины. Российским правителям просто фантастически повезло с населением

комментарии
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Gariy | 05.01.2020 12:59
Так надо сравнить еще численность населения
mxx | 05.01.2020 13:28
Gariy (12:59), зачем? порядок населения тот же у украины и россии
kikos06 | 05.01.2020 13:31
mxx (13:28), хм... 40 миллионов или 146 миллионов???
Cyrilus | 05.01.2020 13:34
Можно вывести Коэффициент Жлобства(КЖ). Взять gross domestic product at purchasing power parity per capita
RUSSIA 27,900
KAZAKHSTAN 26,300
BELARUS 18,900
UKRAINE 8,800
UZBEKISTAN 6,900
(правда, эти данные за 2017 год cia.gov), разделить на 12 и разделить на минимальную з/п в долларах:
RUSSIA 11.86
KAZAKHSTAN 19.74
BELARUS 8.8
UKRAINE 3.67
UZBEKISTAN 8.1
Конечно, тут косячок остаётся, поскольку минимальная з/п берётся, видимо, по курсу без учёта разницы в ценах, но что-то всё-таки характеризует.
Safich | 05.01.2020 13:44
мольфар | 05.01.2020 13:47
Cyrilus (13:34), блядь сказано же руским по белому - "у РФ только от нефти-газа доход в несколько раз превышает бюджет Украины."

а так коеф жлобства, угу
Vintorezz | 05.01.2020 13:53
Заживем!
https://lenta.ru/news/2020/01/05/ura/
silver48 | 05.01.2020 14:10
Минимум, который нужно оплатить наемного работника с 1 января 2020 года:

5726,06 грн (из которых минимальная зарплата 4723 грн и ЕСВ 1039,06 грн);
налог на доходы физических лиц (18%) – 850,14 грн.;
военный сбор (1,5%) – 70,85 грн.
мольфар | 05.01.2020 14:34
silver48 (14:10), минимум, блядь, он и в африке, и в северной африке, минимум, блядь
мольфар | 05.01.2020 14:35
ох, как подгорает у руских, что украшка догоняет самую анало-говнетную северную нигерию, епта нах!
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