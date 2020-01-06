|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
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06.01.2020 03:08 | интересное от Murrzik777 | комментарии: 0 ↓
В рамках выхода нового фильма «Оно 2» Burger King в Германии вновь решил высмеять McDonald's, предложив свои рестораны в качестве убежища от злых клоунов. С помощью геотаргетинга вычислялись посетители McDonald’s и пока они находились в этих заведениях, им показывалась реклама в соцсетях.
После перехода в рекламируемое приложение появлялась AR-кнопка «Убеги от клоуна», а также купон по которому можно получить бургер за цент. Но получить его смогли только самые быстрые – приложение запускало обратный отсчет, и появлялся призыв бежать.
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