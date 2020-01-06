ещё! выкл. сиськи
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06.01.2020 03:47 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
По закону о защите прав потребителей всегда можно вернуть товар, если имеется чек и не прошло две недели. Например, елку.
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