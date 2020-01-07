ещё! выкл. сиськи
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07.01.2020 00:25 | тексты от Murrzik777 | комментарии: 0  ↓ 
В ресторане официант несёт на вилке котлету, придерживая её пальцем.
Клиент:
- Вы что себе позволяете, мою котлету, своими руками?!
Официант:
- Вы что же хотите, чтобы она в третий раз на пол упала?
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