ещё! выкл. сиськи
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07.01.2020 06:54 | тексты от mxx | комментарии: 2  ↓ 
Приветствую идеи торжество,
Что шествует по миру не старея,
Где каждый нееврей на рождество
Отпразднует рождение еврея!
комментарии
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mr.bsa | 07.01.2020 07:42
день рождения без друзей это пичаль
mr.bsa | 07.01.2020 08:28
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 4
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