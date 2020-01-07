ещё! выкл. сиськи
« mr.bsa: https://youtu.be/2auWa5aCxtk »
07.01.2020 09:08 | ссылки от supershmel | комментарии: 3  ↓ 
там под видосом перепись трезвых. надо поставить крестик

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
atrox | 07.01.2020 09:30
https://bit.ly/2QvMJ3R просто оцените количество магазинов, торгующих товарами для самогонщиков и количество моделей аппаратов. Отдельно забавляют ватнические названия моделей типа "Комиссар", "Союз", "Тополь-М" и т.д.
Бонус: https://hootch.ru/catimg/pg_img_mid_1463.jpg
Nick7rus | 07.01.2020 09:35
Субъективная оценка: странная статистика - на улицах пьяных по пятницам, субботам и праздникам не меньше, а только больше с каждым годом. И это только те, кто выпили много и потому бросаются в глаза.
supershmel | 07.01.2020 09:35
atrox (09:30), еще красное белое с их масштабом палёнки) про наливайки сказать не могу, в моём селе их мало
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 104162 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 205 / 373| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer