07.01.2020 11:00 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Женщина решила сделать подтяжку лица. Она потратила на это 5000 долларов, и была очень довольна результатом. По пути домой женщина остановилась возле витрины, чтобы полюбоваться собой. Она зашла в магазин и спросила у продавца:

- Как вы думаете, сколько мне лет?

- 35.

- А вот и нет, мне 47 - сказала женщина с улыбкой. Она чувствовала себя очень счастливой.

Потом женщина пошла в МакДональдс, сделала заказ и задала тот же вопрос.

- Вам 29.

- А вот и нет, мне 47!

Женщина присела на скамейку отдохнуть, и решила задать старому Рабиновичу тот же вопрос.

- Мне 85 лет, - ответил Рабинович, и у меня проблемы со зрением, но если я засуну свою руку вам под юбку, то я с точностью смогу определить возраст.

Женщина ему не поверила, но все-таки разрешила это сделать.

- Вам 47 лет.

- Чудеса. Как вам это удалось?

- Я стоял за вами в очереди в МакДональдс...