ещё! выкл. сиськи
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07.01.2020 11:00 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Женщина решила сделать подтяжку лица. Она потратила на это 5000 долларов, и была очень довольна результатом. По пути домой женщина остановилась возле витрины, чтобы полюбоваться собой. Она зашла в магазин и спросила у продавца:
- Как вы думаете, сколько мне лет?
- 35.
- А вот и нет, мне 47 - сказала женщина с улыбкой. Она чувствовала себя очень счастливой.
Потом женщина пошла в МакДональдс, сделала заказ и задала тот же вопрос.
- Вам 29.
- А вот и нет, мне 47!
Женщина присела на скамейку отдохнуть, и решила задать старому Рабиновичу тот же вопрос.
- Мне 85 лет, - ответил Рабинович, и у меня проблемы со зрением, но если я засуну свою руку вам под юбку, то я с точностью смогу определить возраст.
Женщина ему не поверила, но все-таки разрешила это сделать.
- Вам 47 лет.
- Чудеса. Как вам это удалось?
- Я стоял за вами в очереди в МакДональдс...
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