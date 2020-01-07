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07.01.2020 11:32 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓
У моей знакомой сын тренируется в хоккейной секции, так она встает в пять утра, чтобы везти его на тренировку. У второй – сын пловец, она встает в шесть, везет его в бассейн. Если у меня будет ребенок, он будет ходить только в кружок по игре в покер. Уверен, что люди, которые учат наё*ывать в карты и пить вискарь, учат этому не раньше, чем после обеда…
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