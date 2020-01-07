07.01.2020 22:00 | тексты от kikos06 | комментарии: 0 ↓ от Десять непривитых отправились обедать,

Из-за ротавируса их осталось девять.



Девять непривитых стали шмыгать носом,

Обычный вирус гриппа, но их осталось восемь.



Восемь непривитых поцапались с котом,

Царапины, столбняк — остались всемером.



Семь непривитых были в каком-то злачном месте,

Туберкулёзный кашель... Короче, стало шесть их.



Шесть непривитых как-то до крови подрались,

Теперь все с гепатитом. И впятером остались.



Пять непривитых вместе погулять решили,

После дифтерии осталось их четыре.



Четыре непривитых заразились корью,

Нетрудно догадаться, что их осталось трое.



Трое непривитых коклюшем заболели,

Их осталось двое через две недели.



Двое непривитых про оспу знать не знали,

Один рябым остался, другого закопали.



Оставшийся в живых последний непривитый

Не умер, но страдал от полиомиелита