10.01.2020 19:26 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Консолидэйтед B-24 «Либерейтор» (англ. Consolidated B-24 Liberator) — американский тяжёлый бомбардировщик времён Второй мировой войны, разработанный фирмой Consolidated Aircraft Corporation. 30 марта 1939 года был заключён контракт с Армией США. Опытный образец совершил первый полёт 29 декабря 1939 года.



Бомбардировщик активно использовался на европейском театре военных действий Второй мировой войны.



Обычный по конструкции фюзеляж имел высоту, позволявшую оборудовать бомбовый отсек с вертикальной укладкой до 3629 кг бомб. Во время нанесения бомбового удара при открытии люков створки по роликовым направляющим втягивались внутрь фюзеляжа. Такая конструкция имела меньшее лобовое сопротивление по сравнению с обычными бомболюками. Самолёт имел трёхопорное убирающееся шасси с носовой стойкой, а силовая установка включала четыре двигателя Пратт-Уитни R-1830-33 Твин Восп (Pratt & Whitney R-1830-33 Twin Wasp).

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