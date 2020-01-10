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10.01.2020 19:55 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Pontiac Firebird 1970
1080x1349, 328 Kb / автомобиль, классика, ретро, берег, шевроле, щебень

комментарии
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Real McCoy | 10.01.2020 21:22
Это Pontiac Firebird начала 70-х. Точно год не скажу.
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