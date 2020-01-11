ещё! выкл. сиськи
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11.01.2020 12:59 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Венгры подкладывают бюст Сталина под автобус, 1956 год.
761x1024, 145 Kb / ч/б, Венгрия, Сталин, бюст, автобус

комментарии
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supershmel | 11.01.2020 13:30
мамки в лагерях а они бюстом балуются
Bob Tot | 11.01.2020 15:00
Всё зависит от подписи. Если написать, что ребята, рискуя жизнью, спасают бюст Сталина из-под колес автобуса, восприятие меняется
supershmel | 11.01.2020 16:06
Bob Tot (15:00), http://img0.joyreactor.cc/pics ... D0%BD%D0%B8%D0%B5-2521298.jpeg
по твоему бюст на дорогу сам пришёл? или кто то из прохожих в количестве овер9999 штук принёс или фотограф под дождь припёрся спасение бюста снимать.
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