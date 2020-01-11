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11.01.2020 15:32 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2 ↓
Глубокорасточной станок 2959 для расточки отверстий диаметром до 1,3 м, длиной до 30 метров
Длина станка – 95 метров. Вес станка – 650 т. Максимальный вес изделия – 240 т
Производство Краматорский завод тяжёлого станкостроения (1954 год)
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