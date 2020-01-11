ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: @kikos06, https://clck.ru/LotGU »
11.01.2020 15:32 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Глубокорасточной станок 2959 для расточки отверстий диаметром до 1,3 м, длиной до 30 метров
Длина станка – 95 метров. Вес станка – 650 т. Максимальный вес изделия – 240 т
Производство Краматорский завод тяжёлого станкостроения (1954 год)
700x480, 108 Kb / станок, ч/б, расточной, советская Атлантида, высокоразвитая цивилизация

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
supershmel | 11.01.2020 16:02
>советская Атлантида, высокоразвитая цивилизация
так тонко, что аж толсто) надо было что то одно оставить
Vintorezz | 11.01.2020 16:19
supershmel (16:02), Тихо... U_Ice подманиваю...
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 104333 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 245 / 374| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer