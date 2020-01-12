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12.01.2020 16:27 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Россия сможет самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток-2», без привлечения иностранных партнеров, заявил в субботу президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле. «Единственный вопрос, который встает в этой связи», - это сроки, признал Путин.
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«Северный поток-2» придется достраивать самостоятельно. Предполагается, что строительство можно завершить с помощью российского судна «Академик Черский». Правда, есть проблемы.
Судно было построено в Китае на верфи компании Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry в Тунчжоу по заказу нигерийско-голландской компании Sea Trucks Group Limited. Первоначальное название судна - Jascon-18.
В декабре 2015г. судно было куплено Сингапурским филиалом российской компании «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС) за 1 млрд. долларов.
В июне 2016 года перешло на баланс ООО «Газпром флот», который переименовал его в «Академик Черский».
Еще год судно простояло в индонезийском порту Батам, затем было перебазировано в РФ.
Еще через год Газпром отправил на стажировку судовых операторов кранов, которые прошли трехмесячный курс в учебном центре компании Sparrows FZE (Муссафах, Абу-Даби).
В 2018 было решено провести модернизацию и дооснащение судна. Работы стоимостью 813,763 млн рублей должны были проводиться Находкинским судоремонтным заводом и завершены до 31 мая 2019 года.
На момент 1 января 2020 года судно не готово к эксплуатации в качестве трубоукладчика, так как не имеет необходимого сварочного и монтажного оборудования.
За пять лет, потратив более 1 млрд долларов, Газпром так и не смог получить судно, способное прокладывать морские трубопроводы.
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