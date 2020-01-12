12.01.2020 16:27 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от

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«Северный поток-2» придется достраивать самостоятельно. Предполагается, что строительство можно завершить с помощью российского судна «Академик Черский». Правда, есть проблемы.



Судно было построено в Китае на верфи компании Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry в Тунчжоу по заказу нигерийско-голландской компании Sea Trucks Group Limited. Первоначальное название судна - Jascon-18.



В декабре 2015г. судно было куплено Сингапурским филиалом российской компании «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС) за 1 млрд. долларов.



В июне 2016 года перешло на баланс ООО «Газпром флот», который переименовал его в «Академик Черский».



Еще год судно простояло в индонезийском порту Батам, затем было перебазировано в РФ.



Еще через год Газпром отправил на стажировку судовых операторов кранов, которые прошли трехмесячный курс в учебном центре компании Sparrows FZE (Муссафах, Абу-Даби).



В 2018 было решено провести модернизацию и дооснащение судна. Работы стоимостью 813,763 млн рублей должны были проводиться Находкинским судоремонтным заводом и завершены до 31 мая 2019 года.



На момент 1 января 2020 года судно не готово к эксплуатации в качестве трубоукладчика, так как не имеет необходимого сварочного и монтажного оборудования.



За пять лет, потратив более 1 млрд долларов, Газпром так и не смог получить судно, способное прокладывать морские трубопроводы. Россия сможет самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток-2», без привлечения иностранных партнеров, заявил в субботу президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле. «Единственный вопрос, который встает в этой связи», - это сроки, признал Путин.«Северный поток-2» придется достраивать самостоятельно. Предполагается, что строительство можно завершить с помощью российского судна «Академик Черский». Правда, есть проблемы.Судно было построено в Китае на верфи компании Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry в Тунчжоу по заказу нигерийско-голландской компании Sea Trucks Group Limited. Первоначальное название судна - Jascon-18.В декабре 2015г. судно было куплено Сингапурским филиалом российской компании «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС) за 1 млрд. долларов.В июне 2016 года перешло на баланс ООО «Газпром флот», который переименовал его в «Академик Черский».Еще год судно простояло в индонезийском порту Батам, затем было перебазировано в РФ.Еще через год Газпром отправил на стажировку судовых операторов кранов, которые прошли трехмесячный курс в учебном центре компании Sparrows FZE (Муссафах, Абу-Даби).В 2018 было решено провести модернизацию и дооснащение судна. Работы стоимостью 813,763 млн рублей должны были проводиться Находкинским судоремонтным заводом и завершены до 31 мая 2019 года.На момент 1 января 2020 года судно не готово к эксплуатации в качестве трубоукладчика, так как не имеет необходимого сварочного и монтажного оборудования.За пять лет, потратив более 1 млрд долларов, Газпром так и не смог получить судно, способное прокладывать морские трубопроводы.

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