ещё! выкл. сиськи
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14.01.2020 13:10 | картинки от Vintorezz | комментарии: 7  ↓ 

558x743, 59 Kb / байка, СССР, проезд, билет, совесть

комментарии
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dimas | 14.01.2020 13:13
помню такое)
312kbps | 14.01.2020 13:14
я молнией стукал по аппарату и отрывал билетик ;-)
kikos06 | 14.01.2020 13:19
Да, блять, ужас, помню те страшные времена, сам много раз с этим сталкивался.
berry | 14.01.2020 13:21
ванилька )
болт | 14.01.2020 13:31
Я даже помню, нам говорили на занятиях по политэкономии, что с каждым днем всё большее количество людей бросает деньги в этот ящик, растет сознательность, совесть у людей просыпается.
Murrzik777 | 14.01.2020 13:54
Помню. Мне было интересно, как автомат узнаёт, сколько в него кинули чтобы разрешить выкрутить билетик? А что если не кинуть ничего, а просто покрутить?
Так и не попробовал :(
Murrzik777 | 14.01.2020 13:56
А сейчас знаю, что будет если не приложить брелок с чипом "тройка/стрелка" к валидатору.
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