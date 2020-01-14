ещё! выкл. сиськи
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14.01.2020 21:24 | картинки от atrox | комментарии: 9  ↓ 

1280x1280, 256 Kb / девка, блондинка, берет, газета, заголовок, женщины, рабы, ч/б, Дебби Харри, Sun, Blondie

комментарии
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Bob Tot | 14.01.2020 21:36
Ну Дебби Харри-то... Какая она нахрен девка
atrox | 14.01.2020 21:41
Bob Tot (21:36), кому харя, кому девка - вопрос не первой очереди. Лучше обнародуй мне, отец, нахуя ты к моему тагу "блондинка" ещё свою "блонди" приписал? Если не справишься с ответом, удали к чертям и будь таков. Плз.
Bob Tot | 14.01.2020 21:47
atrox (21:41), https://d2hhj3gz5jljkm.cloudfr ... 798228957/original/1298530.jpg
atrox | 14.01.2020 21:56
Bob Tot (21:47), грубиян!
Сделал твой таг менее головожопым.
Damsel | 14.01.2020 22:00
atrox (21:41),
atrox | 14.01.2020 22:10
Damsel (22:00), у вас тут секта плечеягодных штоле? Забей в поиск "блонди" - получишь результат "блондин", "блондинка" и т.д. Нафига лезть с такими правками?
P.S. Я знаком с сабжетворчеством.
Damsel | 14.01.2020 22:14
atrox (22:10), я кто такие плечеягодные?
atrox | 14.01.2020 22:17
Damsel (22:14), последователи Плечеягодицего.
Damsel | 14.01.2020 22:19
atrox (22:17), тогда уже плечеягодичный. наверное, последствие отречения от короны
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