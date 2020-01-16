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16.01.2020 18:42 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Астронавт Алан Бин выходит из лунного модуля "Аполлон-12". 19 ноября 1969 года
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