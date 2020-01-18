18.01.2020 13:46 | тексты от саныч | комментарии: 0 ↓ от Маленький мальчик по имени жумабек жил в небольшой деревне. Он был настолько тупым, что никому не нравился. Особенно учительнице, которая всегда кричала на него: " Ты сводишь меня с ума, Жумабек!" Однажды мать жумабека пришла в школу, чтобы проверить, как у него дела. Учительница честно сказала матери, что её сын - это просто катастрофа, получает очень плохие оценки, и она ещё не видела такого тупого ребёнка за всю преподавательскую карьеру. Мать была в шоке, она забрала сына из школы, и они переехали в другую деревню.Двадцать лет спустя у учительницы диагностировали серьёзное заболевание. Ей посоветовали операцию, которую во всей округе может сделать лишь один хирург. Проанализировав ситуацию и понимая, что у неё нет другого выхода, учительница согласилась на операцию, которая прошла успешно. Когда она открыла глаза после операции, то увидела симпатичного врача, который улыбался , глядя на неё. Она хотела поблагодарить его, но не могла говорить. Её лицо начало синеть, учительница подняла руку, пытаясь ему что-то сказать, но умерла, так и не произнеся ни слова. Врач был в шоке. Когда он повернулся, то увидел жумабека, работающего уборщиком в этой больнице, этот долбоеб отключил кислородный аппарат, чтобы подключить свой пылесос. А вы серьёзно подумали, что Жумабек стал хирургом?

Жумабек

