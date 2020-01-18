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18.01.2020 18:45 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1 ↓
Baby Bootlegger - американский катер, построенный из дерева. Он был спроектирован Джорджем Краучем для Калеба Брэгга в начале 1924 года и построен Генри Невинсом . Брэгг выиграл Золотой кубок APBA в нем как в 1924, так и в 1925 году. Он был оснащен 220- сильным переделанным авиадвигателем Hispano Suiza времен Первой мировой войны.
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