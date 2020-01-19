ещё! выкл. сиськи
« atrox: https://bit.ly/2R6Wfuk »
19.01.2020 20:03 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Кэри Грант — англо-американский актёр и артист водевилей. Икона популярной культуры, кинозвезда. В 1942 году стал натурализированным гражданином Соединённых Штатов. В 1999 году Американский институт киноискусства поместил Гранта на вторую строчку в рейтинге «величайших актёров Голливуда»
658x884, 198 Kb / Кэри Грант, актер, пальто, автомобиль, США, Голливуд

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Vintorezz | 19.01.2020 20:18
https://ria.ru/20140118/989156202.html
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 104627 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 220 / 374| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer