ещё! выкл. сиськи
« supershmel: https://coub.com/view/27w7gh https://coub.com/view/27w8b8 »
20.01.2020 19:39 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Мэр Парижа Жак Ширак и молодой Николя Саркози, возглавлявший молодёжный комитет по поддержке Жака Ширака на президентских выборах. Франция, 1981 год.
800x594, 128 Kb / Мэр, Жак Ширак, Николя Саркози, банкет, пиджак, бутылка, сигарета, шампанское, очки, Франция, галстук

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Vintorezz | 20.01.2020 19:43
Оставь покурить...
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 6
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 104664 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 259 / 375| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer