ещё! выкл. сиськи
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21.01.2020 17:20 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Спорят викинг и раввин.
Спор заведомо бесплоден:

– Бог один! И он - не Один!
– Один - бог! И не один.

Но всё же оба в жарком споре
Сошлись на том, что сила в Торе.

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