21.01.2020 17:20 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Спорят викинг и раввин.

Спор заведомо бесплоден:



– Бог один! И он - не Один!

– Один - бог! И не один.



Но всё же оба в жарком споре

Сошлись на том, что сила в Торе.

бог, викинг, раввин, спор

