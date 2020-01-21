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21.01.2020 19:09 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Американский гонщик Рэй Кич позирует рядом со своим 36-цилиндровым автомобилем White Triplex, Атлантик-Сити, 18 февраля 1928 года.

На этом автомобиле Кич планировал побить мировой рекорд скорости, что ему и удалось 22 апреля 1928 года достигнув скорости - 334,007 км/ч. Рекорд продержался почти год и был побит английским гонщиком Генри Сигрейвом 11 марта 1929 года, когда британец на своём автомобиле Golden Arrow разогнался до 372,459 км/ч.
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