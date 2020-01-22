ещё! выкл. сиськи
« supershmel: https://coub.com/view/27yrb7 »
22.01.2020 00:29 | тексты от Murrzik777 | комментарии: 0  ↓ 
Оле Лукойе натянул на лицо маску и ворвался в спальню. Отточенным движением он положил Сидорова на кровать, подбросил над ним песок сна и выбежал из коридор. В квартире царила ошарашенность.

"Спецназ?" — задумчиво спросил Сидоров. и уснул от прикосновения песчинки.

"Или ниндзя", — в тон ему ответили бабайки. И, попадав в живописном беспорядке на пол, погрузились в сновидения, тоже не избежав контакта со снотворным веществом.

А в коридоре Оле Лукойе похлопал по загривку Серенького Волчка и шепнул:

"Команда укусов, вперед!"

И животное моментально скрылось в квартире.

Всем спокойной ночи.
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 104704 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 237 / 374| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer