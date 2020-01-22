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22.01.2020 00:29 | тексты от Murrzik777 | комментарии: 0 ↓
Оле Лукойе натянул на лицо маску и ворвался в спальню. Отточенным движением он положил Сидорова на кровать, подбросил над ним песок сна и выбежал из коридор. В квартире царила ошарашенность.
"Спецназ?" — задумчиво спросил Сидоров. и уснул от прикосновения песчинки.
"Или ниндзя", — в тон ему ответили бабайки. И, попадав в живописном беспорядке на пол, погрузились в сновидения, тоже не избежав контакта со снотворным веществом.
А в коридоре Оле Лукойе похлопал по загривку Серенького Волчка и шепнул:
"Команда укусов, вперед!"
И животное моментально скрылось в квартире.
Всем спокойной ночи.
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