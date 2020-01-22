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22.01.2020 18:59 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Смертельный выстрел в Ли Харви Освальда (убийцу Кеннеди) 1963 год.

Освальда переводили в окружную тюрьму Далласа. В 11:21 владелец ночного клуба в Далласе Джек Руби вышел из толпы и выстрелил Освальду в живот. Освальд умер в 13:07 всё в той же больнице Далласа «Парклэнд», где двумя днями ранее умер Кеннеди.
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